В России автомобиль в 2023 году признан лучшим в бизнес-классе.

Специалисты по закупкам российской полиции приобрели для служебных нужд собственных сотрудников китайские автомобили Chery Arrizo 8 в кузове седан. Об этом проинформировали автожурналисты с отечественного ресурса Motor.ru. Соответствующие фотодоказательства были представлены репортёрами, запечатлевшими полноразмерный легковой автомобиль в окраске полицейской машины. Машина была сфотографирована на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этой модели донецкие правоохранители из ДПС перемещаются и на Omoda S5, относящихся к седанам той же китайской компании.

В публикации подчеркивается, что Arrizo 8 используют и в рядах столичных Росгвардии и МЧС.





Согласно догадкам автокорреспондентов, выбор в пользу именно Arrizo 8 осуществлен из-за высокой скидки от производителя, так как закуплен именно модельный ряд только 2023 года выпуска, силовая установка которых – это 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л.с.

На сегодняшний день вместо 4-х комплектаций Arrizo китайский автоконцерн сделал выбор в пользу 3-х, заодно переименовав их название. Цены на такие машины начинаются от 2,81 млн. рублей. Согласно заявлению автоэкспертов, моделью Arrizo 8 китайский производитель хочет занять освободившуюся поле ухода Toyota с российского рынка нишу.