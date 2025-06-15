Юридически у подводного газопровода поменяется собственник, но фактически в ЕС будет поступать тот самый российский газ.

Долг организации Nord Stream 2 AG, управляющей «Северным потоком-2» неожиданно был оплачен американским предпринимателем Стивеном Линчем, пришедшем на помощь дочерней фирме «Газпрома». Американский бизнесмен выплатил задолженность оператора зарубежным кредиторам и уже находится в нескольких шагах от покупки газопроводного актива. Об этом решили рассказать в немецком издании Die Zeit.

Как указали германские журналисты, Линч хочет приобрести подводную инфраструктуру.









Отметим, что американский инвестор и ранее заявлял о своем желании стать владельцем актива, находящегося в статусе банкрота еще с 2022 года. Для подготовки к покупке предприниматель стал готовиться заблаговременно ещё с 2024 года.

Отметим, что швейцарский суд кантона Цуг обратился к руководству «Газпрома» с сообщением, в котором указал, что «Газпром» до 9 мая должен погасить долги компании Nord Stream 2 AG. 30 апреля юристы «Газпрома» договорились с судом, а российская корпорация выплатила задолженность.









Отметим, что по замыслу Линча покупка «Северного потока-2» позволит инвестору добиться вывода газопровода из-под российского управления на формальном основании. И если всё получится, то Европа может без проблем по трубе газопровода получать российский газ, который юридически будет считаться уже собственностью компании Линча. А последняя отсутствует в списке подсанкционных организаций.