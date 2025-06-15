Нападение Израиля на Иран может лишь ускорить создание последним собственного ЯО.

Исламская республика должна отказаться от соблюдения условий договора о нераспространении ядерного оружия и поэтому необходимо расторгнуть его. Об этом рассказал чиновник Эбрахим Резаи, занимающий должность официального представителя комиссии по национальной безопасности и внешней политике в иранском меджлисе. Соответствующую новостную заметку сделали журналисты Fars.

Как резюмировал депутат иранского парламента, прямо сейчас лучшее время для расторжения договора ДНЯО с Ираном.

Парламентарий объяснил, почему он так думает. По словам Резаи, подписанный Тегераном договор должен был послужить щитом для Ирана, но в реальной жизни всё получилось наоборот: для исламской республики подписание ДНЯО превратилось в главную причину угрозы безопасности иранскому государству.









Отметим, что еще 12 июня депутаты иранского меджлиса напомнили, что в свежей резолюции МАГАТЭ Тегерану напрямую ставят вину в нарушении пунктов договора ДНЯО, что может заставить власть расторгнуть действие договора.

А спустя сутки поле этого заявления иранских парламентариев ЦАХАЛ атаковал ядерные центры Ирана, как и национальные военные объекты. В ответ Тегеран приказал местным ВС ответить, и в свою очередь, ударить по военным целям на территории Израиля.