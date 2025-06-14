На объекте после множественного применения израильских боеприпасов прозвучало два взрыва.

Военно-воздушные силы еврейского государства атаковали ядерный комплекс Фордо исламской республики, размещенный глубоко под землей. Об этом проинформировали журналисты иранского госагентства Fars.

Корреспонденты издания подчеркнули, что израильские военные ударили по площадке объекта в Фордо, после чего внешние наблюдатели зафиксировали два взрыва.

И по данным репортёров отечественной «РГ», Фордо находится в верхней строчке своеобразного рейтинга самых защищенных объектов Ирана.









И действительно, секретные производственные помещения, находящиеся глубоко в горном массиве рядом с населенным пунктом Кум, вряд ли могут быть повреждены даже при ударе особо мощных ракет или управляемых бомб, имеющихся в распоряжении ЦАХАЛ. Помимо прочной и толстой горной породы, подземную цитадель защищают ряд групп противовоздушной защиты, выступающих в роли дополнительного активного усиления. И под такой пассивной и активной защитами местные специалисты трудятся над процессом переработки урана.

Напомним, что израильский удар 13 июня по Фордо является часть крупной войсковой операции «Восходящий лев», когда вооруженные силы Тель-Авива ударили по более 100 целям на территории Ирана. И хотя первой крупной целью стал иранский Натанз, атака Фордо сигнализирует о дополнительном режиме эскалации между двумя ближневосточными государствами – Ираном и Израилем.