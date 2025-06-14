По мнению Тегерана, именно Вашингтон помог организовать пятничные удары по территории исламской республики.

Иран не отказался от атак земель государства Израиль и планирует расширить территорию собственных атак, поместив в данный периметр военные базы США, размещенные на Ближнем Востоке. Такой информацией располагают репортёры издания Fars, сумевшие получить анонимный комментарий от представителя военного командования исламской республики.

Как резюмировал иранский военный, ответ со стороны официального Тегерана на обстрелы Израиля не заставит себя долго ждать и будет «решительным и широкомасштабным».





Напомним, что 13 июня военно-воздушные силы Израиля использовав около 200 самолётов, атаковали 330 авиационными боеприпасами комплекс целей на территории Ирана. Под удар попали объекты, на которых местные специалисты якобы занимались национальной ядерной и ракетной программами. Атаке с воздуха подверглись Фордо, Исфахан и Натанз, считающиеся официальным Тель-Авивом местами, где идёт обогащение урана для использования последнего в качестве оружейного компонента в ядерных боеприпасах.

В качестве ответной меры вооруженные силы Ирана атаковали Израиль, организовав серию ракетных обстрелов, ударив по Тель-Авиву и ряду военных строений государства. Часть баллистических ракет смогли прорваться через множественные противовоздушные системы Израиля, состоящие из «Железного купола», «THAAD», «Patriot» и «Пращи Давида» и успешно поразили наземные цели.