Выставленный на продажу лот вместо базового 598-сильного мотора оснащен форсированной версией в 636 л.с.

Бронированный внедорожный автомобиль Aurus Komendant впервые оказался в частных руках, о чем узнали журналисты сетевого портала Motor.ru. Легковое транспортное средство поставили на учет примерно месяц назад.

Сама модель машины Aurus Komendant является относительно свежей, ведь премьера состоялась всего полтора года назад, когда тяжеловесный «спецавтомобиль» дебютировал.

Выставленная же на продажу вариация бронированного внедорожника отличается от действующих экземпляров гаража особого назначения тем, что в целях соблюдения российского законодательства с машины удалены соответствующие дорожные элементы: речь прежде всего идёт об удалённых спецсигналах, обрамляющих номерные знаки. Вторыми признаками, отличающими продаваемый вариант от именно «президентских версий», является наличие обновлённых дисков и шинных комплектов производства «Кама».

И, как указали репортёры издания, свежий «Комендант» от 2025 года имеет актуальный мотор, чья мощь стала больше. И вместо ранее стандартных 598 л.с. силовой агрегат стал мощнее на 38 л.с., обзаведясь итоговыми 636 л.с.

Отметим, что актуальная вариация Aurus Komendant продаётся российскими дилерами в 2025 году от 33,7 млн. рублей. Цена может быть выше, если установлены расширенные опции.