В заявлении ведомства указывается, что Израиль не допустит получение Ираном оружия массового уничтожения.

Израильская армия решила прибегнуть к превентивным мерам и атаковала цели, относящиеся к ядерной иранской программе. Об этом проинформировали представители пресс-службы ЦАХАЛ.

В военном ведомстве Израиля сообщили, что сотрудники выполнили директиву и предприняли упреждающее и превентивное наступление, следуя достоверным и точным разведсведениям, поражая объекты, входящие в ядерную программу Ирана.

Согласно информации, миссия носила характер воздушного налёта, в котором использовались десятки боевых самолётов, чьими объектами для атаки выступили десятки наземных единиц, относящихся к военным и ядерным строениям. И, как констатировали в документе, Тель-Авив ни в коем случае не допустит, чтобы у Тегерана появилось собственное оружие массового поражения.

Резюмировали же в ЦАХАЛ тем, что национальные военные силы готовы к нескольким вариантам обороны и нападения.

Напомним, что ранее израильский премьер Нетаньяху объявил, что армия израильского государства атаковала периметр иранских территорий, где занимались оружейным и ракетным производством и разработками.