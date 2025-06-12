Американские самолёты на Украине большей частью выступают в роли воздушного ПВО.

По последним новостям, власти Норвегии отправили украинским ВС 14 единиц легких истребителей американского производства F-16АМ, хотя до этого официальный Осло обещал Киеву передать всего 6 экземпляров боевого воздушного борта.

И, хотя достоверных сведений нет, в каком лётном состоянии находятся отправленные истребители, есть вероятность, что «неучтенные» 8 единиц послужат в качестве доноров запасных деталей или получат статус учебных вариантов. Отметим, что именно такую роль получили шесть «Шестнадцатых», взятых с американского военного погоста аризонской воздушной базы Дэвис-Монтан, неспособных к самостоятельному полёту.

Автор отечественного лайв-журнала bmpd выложил фотографию списанного из состава ВВС Соединенных Штатов истребителя General Dynamics F-16ADF в нелетном состоянии. На снимке запечатлена его погрузка на борт транспортного самолета Ан-124-100, принадлежащему "Авиалинии Антонова" для доставки на Украину в донора запасных частей.

И, как проинформировали в ТГ-канале «Милитарист», кроме норвежской армии передадут свою старую авиационную технику Киеву датские власти и военное ведомство Нидерландов. В общей сложности эти два государства отправят воздушным силам ВСУ 36 нелетающих самолётов.