95 майнинговых агрегатов и портативная подстанция оказались подключены нелегально к местной 10-киловольтной линии.

В Бурятии силами местных специалистов удалось обнаружить подвижную майнинговую ферму на мобильном шасси, расположившуюся рядом с ЛЭП. Разумеется, к высоковольтной линии грузовое транспортное средство с оборудованием для майнинга криптовалюты подключили на незаконных основаниях.

Как рассказали бурятские энергетики, КамАЗ фургонного типа вместил в себе 95 устройств и трансформаторную подстанцию, способную генерировать мощность для снабжения электричеством малого населенного пункта.

По одной из рабочих версий, запитали мобильную майнинговую ферму двое человек, которые после собственных незаконных действий уехали с места происшествия на легковом автомобиле повышенной проходимости.

Источник: РИА Новости

Местные энергетики составили заявление в полицию региона.

Отметим, что с 2025 года это уже 6-й зафиксированный факт хищения электроэнергии для целей майнинга.

Согласно свежему законопроекту, с которым ознакомились отечественные журналисты Forbes, для обычных граждан нелегальный майнинг цифровой валюты, как и соучастие в майнинг-пуле, грозит штрафом до 200 тыс. рублей. Попутно добытая криптовалюта изымается. Если незаконной добычей занимаются бизнесмены или отечественные чиновники, то их штраф за такие деяния составит до 400 000 рублей.