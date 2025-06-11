В Бурятии силами местных специалистов удалось обнаружить подвижную майнинговую ферму на мобильном шасси, расположившуюся рядом с ЛЭП. Разумеется, к высоковольтной линии грузовое транспортное средство с оборудованием для майнинга криптовалюты подключили на незаконных основаниях.
Как рассказали бурятские энергетики, КамАЗ фургонного типа вместил в себе 95 устройств и трансформаторную подстанцию, способную генерировать мощность для снабжения электричеством малого населенного пункта.
По одной из рабочих версий, запитали мобильную майнинговую ферму двое человек, которые после собственных незаконных действий уехали с места происшествия на легковом автомобиле повышенной проходимости.
Источник: РИА Новости
Местные энергетики составили заявление в полицию региона.
Отметим, что с 2025 года это уже 6-й зафиксированный факт хищения электроэнергии для целей майнинга.
Согласно свежему законопроекту, с которым ознакомились отечественные журналисты Forbes, для обычных граждан нелегальный майнинг цифровой валюты, как и соучастие в майнинг-пуле, грозит штрафом до 200 тыс. рублей. Попутно добытая криптовалюта изымается. Если незаконной добычей занимаются бизнесмены или отечественные чиновники, то их штраф за такие деяния составит до 400 000 рублей.