После распада СССР в Вашингтоне почивали на лаврах, а в Пекине прекрасно усвоили урок и ударными темпами принялись вкладывать гигантские средства в военно-морское строительство.

Военные корабельщики Соединенных Штатов серьезно отстают от соответствующих темпов производства своих китайских коллег, выпускающих корабли военного назначения существенно быстрее США. Такая ситуация в своем негативном ключе неприемлема для текущей боеготовности американского военного флота.

Соответствующее заявление разместил действующий руководитель ОКНШ американской армии – четырёхзвёздный генерал Дэн Кейн.

По словам высокопоставленного военного функционера, США должны стремиться к тому, чтобы быть рядом с возможностями судостроительных мощностей КНР, от которых прямо сейчас в армии Штатов сильно отстают. Такое заявление появилось в рамках доклада для американских конгрессменов. Сам документ посвящен слушаниям будущего бюджета Пентагона.

Назвал Кейн и основные причины проблем морского потенциала Североамериканского государства. Генерал уверен, что во всём виноваты многолетние деиндустриализация и слабое финансирование. Так, в ВМФ Штатов в своем составе хотят видеть 381 корабль, но на лето 2025 года в его составе менее 300 единиц. И, как резюмировал генерал, списанные корабли остаются фактически без замены, даже несмотря на то, что сейчас мирное время.