Конфликт, по мнению аналитиков, обещает быть длинным

Нефтяные чиновники Саудовской Аравии запустили в ход стратегию по длительному ценовому конфликту, главной целью которого является увеличение доли местных производителей на мировом нефтяном рынке. Соответствующие сведения опубликовало бизнес-издание Bloomberg Television, чьи журналисты смогли провести беседу с руководителем группы сырьевых исследований Bank of America.

Так, управленец Франсиско Бланш заявил, что по текущим планам властей СА новый ценовой конфликт вряд ли будет быстрым и стремительным со старта. С наибольшей вероятностью представители королевства развернут продолжительную временную компанию.

Как пояснил Бланш, Эр-Рияд хочет методом постепенных шагов отбить долю рынка у американских фирм, разрабатывающих сланцевые месторождения Соединенных Штатов. На сейчас такие компании имеют хорошее преимущество, но их издержки выше, чем у коммерческих организаций, занятых добычей нефти в Саудовской Аравии.

Отметим, что 8 государств картеля ОПЕК+ объявили о повышении собственной добычи на 411 тыс. баррелей вместо запланированных 135 тыс. два месяца назад. Увеличенные поставки должны были захлестнуть мировой рынок пару недель назад. Более объемная добыча нефти пролонгирована и на июнь, и на июль. Одновременно представители СА хотят пролонгировать добычу нефти в августе и сентябре.