Наиболее пессимистичные аналитики предрекают рублю курс больше 100 к зиме 2025 года.

Чем ближе осень, тем выше шанс, что текущий курс доллара будет двигаться в сторону увеличения. Так к концу текущего месяца доллар снова перешагнет 80-рублевый рубеж. В следующем месяце национальная валюта Североамериканского государства внутри России будет стоить порядка 85 рублей. Собственные текущие прогнозы в журналистской беседе с корреспондентами издания «Прайм» озвучил фондовый аналитик Михаил Зельцер.

Специалист пояснил, что сейчас на валютном рынке зафиксирован двухлетний минимум стоимости евро и доллара внутри РФ. Но через некоторое время ситуация негативным образом изменится.









Эксперт предрек, что с наступлением августа доллар будет располагаться рядом с 90-рублевой отметкой.

Считается, что доллар будет стоить больше из-за уменьшенного притока валютной массы из-за рубежа вследствие падения экспорта из РФ. Одновременно вырастет и спрос на валюту из-за импорта. И по некоторым сведениям стоит ожидать скольжения вниз ключевой ставки ЦБ России. Предполагается и снижение лимита продаж валютной массы по бюджетному правилу.

Отметим, что по части прогнозов доллар к началу зимы может стоить не менее 100 рублей или даже больше.