Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Фондовый эксперт Зельцер: К осени доллар может вырасти из-за ослабления рубля
Наиболее пессимистичные аналитики предрекают рублю курс больше 100 к зиме 2025 года.

   Чем ближе осень, тем выше шанс, что текущий курс доллара будет двигаться в сторону увеличения. Так к концу текущего месяца доллар снова перешагнет 80-рублевый рубеж. В следующем месяце национальная валюта Североамериканского государства внутри России будет стоить порядка 85 рублей. Собственные текущие прогнозы в журналистской беседе с корреспондентами издания «Прайм» озвучил фондовый аналитик Михаил Зельцер.

   Специалист пояснил, что сейчас на валютном рынке зафиксирован двухлетний минимум стоимости евро и доллара внутри РФ. Но через некоторое время ситуация негативным образом изменится.



   Эксперт предрек, что с наступлением августа доллар будет располагаться рядом с 90-рублевой отметкой.

   Считается, что доллар будет стоить больше из-за уменьшенного притока валютной массы из-за рубежа вследствие падения экспорта из РФ. Одновременно вырастет и спрос на валюту из-за импорта. И по некоторым сведениям стоит ожидать скольжения вниз ключевой ставки ЦБ России. Предполагается и снижение лимита продаж валютной массы по бюджетному правилу.

    Отметим, что по части прогнозов доллар к началу зимы может стоить не менее 100 рублей или даже больше.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#экономика #рубль #курс доллара #падение рубля
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия приступила к строительству новой трассы к Каспийскому морю
6
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
5
Профессор Гастаньяга развивает идею, что весь Большой взрыв должен был произойти внутри черной дыры
+
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
5
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
29
Живое изображение POCO F7 утекло в сеть, демонстрируя интересный дизайн смартфона
4
Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5050 может выйти уже в июле
1
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
4
На Транссибе модернизировали старейший тоннель Забайкальской железной дороги
+
Razer представила игровую подушку Freyja и гарнитуру Kraken V4 Pro с тактильными эффектами
+
Летом в России запустят новую крупную золотоизвлекательную фабрику
2
Xiaomi может переименовать HyperOS 3 в HyperOS 26
+
Опубликован неофициальный список устройств Apple с поддержкой macOS 26
+
Radeon RX 9060 XT стала единственной видеокартой этого года, которую можно найти по РРЦ после релиза
2
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
Вместо AORUS Master GeForce RTX 5090 за 3 000 долларов пользователь получил коробку с продуктами
6
На Дальнем Востоке запускают крупнейшую в России и СНГ солнечную электростанцию
2
Первый в мире биокомпьютер на человеческих нейронах представлен в Австралии
+
Zotac выпустила целую линейку парфюмерной продукции
1
AMD Radeon RX 9060 XT стала самой высокочастотной видеокартой в истории
5

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
29
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
14
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
47
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
24
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
5
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
+
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
1

Сейчас обсуждают

aleximus777
14:18
Я на нем писать код собираюсь, куда уж там онлайн играм)
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
aleximus777
14:16
Так там же и написано, что на 100% яркости потребуется лет 5-7 работы 24/7, чтобы эта самая яркость равномерно просела на 20%.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
nonses84
14:14
Не пойму , зачем на русском новостном сайте , публикуют новости о огрызке, который предательски поотключал множество сервисов в РФ и настроен не дружелюбно к нам? Предлагаю редакции вообще не публиков...
NVIDIA всё ещё способна кратно увеличивать выручку, как считают представители Bank of America
aleximus777
14:13
так а где там выгорание? Там и битые пиксели, это жесть, конечно. И сдирание антиблика. Пропустил про выгорание... Кстати, у самсунга мелкие диагонали только заявлены, как qdOLED. А на поверку - WOLED...
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Сергей Новиков
14:12
Новосибирск вообще целенаправленно уничтожают. Живу в Кировском районе.
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
nonses84
14:11
Уже раз пятый эта новость на этом ресурсе
Samsung ускоряет разработку мобильной памяти LPDDR6
Антон Тутынин
14:09
Что-то сомневаюсь я, что в Чечне и Ингушетии низкий рост тарифов из-за "повышенной степени оплаты таких тарифов со стороны местного населения и бизнеса"
С 1 июля в России начнется плановая индексация коммунальных тарифов
aleximus777
14:07
Я же вроде четко написал - ккд1-2, особенно 2 - великолепны. Да, получше уровня юбисофт. И также четко написал, что юбисофт доповесточный люблю. Уже в валхаллу я пока не могу пересилить и топором руби...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
John Doe
14:05
по ссылке, что я дал, как раз qd-oled
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Biggus Dickus
14:04
у тебя чисто, ты не Шеша
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем