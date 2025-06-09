В большинстве регионов тарифы вырастут минимум на 11%, но в некоторых регионах из-за обновленной тарифной ставки услуги ЖКХ подорожают и на 20%.

С первого числа следующего месяца в российском государстве местные власти запустят механизм плановой индексации тарифов ЖКХ. Повышение будет зафиксировано в среднем на 12 процентных пунктов. Так в регионе Северная Осетия тарифы увеличатся на 19,1 процента, в Челябинской области до 18%. Близки к этим цифрам будут повышения за услуги ЖКХ в Дагестане и Татарстане. По данным медиа, тарифы здесь повысятся на 17,5 %. Такие сведения предоставил депутат Якубовский – участник комитета ГД по строительству и ЖКХ.

Народный избранник дополнил, что в Архангельской области тарифы повысятся на 20%, еще больше в пермском регионе – до 21 процентного пункта.









Как пояснил парламентарий, повышенная ставка по тарифам в данных регионах установлена из-за срочной необходимости в обновлении порядком поистрепавшейся коммунальной инфраструктуры. Имеют ответственность за повышение платы и скачок цен за вывоз ТКО, как и объясняется повышение непростыми климатическими условиями. Повлияли на рост тарифов ЖКХ более высокая стоимость газа, электричества и ускорившаяся инфляция.

Наиболее минимальный рост отмечен в Ненецком автономном округе – здесь цены за ЖКХ вырастут всего на 4 процентных пункта. Минимальное подорожание аналогично отмечено в Чечне и Ингушетии – 5 и 6 процентов соответственно.

Как резюмировал Якубовский, регионы, где тарифы выросли минимально – это следствие высоких мер социальной поддержки и повышенная степень оплаты таких тарифов со стороны местного населения и бизнеса.