И Китай, и США зависят друг от друга сильнейшим образом. И замораживание сотрудничества с одной стороны грозит жесточайшими проблемами обеим сторонам.

КНР дала согласие на восстановление поставок редкоземельных элементов. Согласие Пекина было добыто после официальных сведений о точной дате новых раундов переговоров между Китаем и США по поводу торговых отношений между государствами. Событие должно состояться 9 июня в британской столице, о чем рассказал глава североамериканского государства Дональд Трамп.

Так, по сведениям журналистов CNN, Вашингтону сильнейшим образом не понравились препоны Пекина по поводу ввоза редкоземельных минералов в Штаты. Такие элементы используются в автомобиле- и авиастроении. Грубо говоря, без магнитов и редкоземов американская промышленность и ВПК функционировать нормально не могут.

Отметим, что как только после женевских встреч появилась надежда на улучшение переговорного фона и разблокирование некоторых поставок, вашингтонская администрация заявила, что Китай медлит с исполнением обещаний. Именно поэтому Трамп в срочном режиме захотел по телефону поговорить со Цзиньпином.





В ходе журналистской беседы Трамп обмолвился, что телефонный разговор с китайским лидером был удачным, так как Цзиньпин пообещал поспособствовать разрешению поставок в США редкоземельных металлов и магнитов. Правда, американский политик не конкретизировал, когда поставки точно возобновятся.

Подчеркнем, что на 2025 год китайские компании уверенно держат лидерство в сфере переработки редкоземельных элементов. Такое направление Китай контролирует на 90%. И после начала масштабного тарифного конфликта с Соединенными Штатами, начавшегося в апреле, Пекин как раз и ввел ограничения на поставки китайского редкозема в США.