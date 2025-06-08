Конфликт самого богатого человека мира и действующего американского президента вынес противоречия в публичную плоскость.

Терминалы Starlink Илона Маска представляют опасность. О том, что модули связи являются угрозой для национальной безопасности правительства Соединенных Штатов, заявили на условиях анонимности в беседе с корреспондентами местного издания The Washington Post работники Белого дома.

По данным газеты, в начале 2025 года специалисты нового федерального ведомства DOGE без разрешения федеральных чиновников поставили терминал спутниковой связи Starlink на верхнюю площадку здания Эйзенхауэра. А именно в этом месте расположены офисы вашингтонской администрации.

Причем электронные блоки связи работали таким образом, что их сетевая конфигурация позволяла обходить системы контроля, удерживающие фокус внимания на защите от утечек правительственных данных и предотвращения кибератак.

Получается, что служба безопасности главной президентской резиденции не смогла должным образом выполнять свои непосредственные рабочие обязанности. То есть потеряла способность контролировать передачу данных, из-за чего есть шанс, что часть конфиденциальных сведений могли утечь, как и была вероятность, что во внутреннюю систему Белого дома мог кто-то со стороны проникнуть.