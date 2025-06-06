Вчерашний конфликт между Трампом и Маском до сих пор будоражит американское общество.

Популярный американский политолог Стивен Бэннон обратился к Дональду Трампу с пожеланием о депортации Илона Маска с территории Соединенных Штатов. Близкий к Республиканской партии политический эксперт сослался якобы на сведения о том, что Маск является нелегальным мигрантом, так как родился в ЮАР.

Так Бэннон, который во время первой президентской каденции был советником Трампа и не раз демонстрировавший отрицательное отношение к Маску, заявил, что власти США зря теряют время, если ещё не начали процедуру официального расследования, призванного проверить иммиграционный статус владельца Tesla и SpaceX.

Как пояснил политолог, Маск, прежде всего, нелегальный зарубежный гость, поэтому он должен оказаться за пределами Североамериканского государства, даже если придётся использовать процедуру депортации. Свое мнение Бэннон изложил для журналистов The New York Times.

Резюмировал же авторитетный консультант Республиканской партии тем, что лишь субсидии и контракты со стороны федерального правительства США помогли Маску удержаться на плаву в бизнесе и развить последний чрезвычайно мощно.

Напомним, что вчера начался краткосрочный, но весьма бурный словесный конфликт между Маском и Дональдом Трампом. Тогда самый богатый человек мира пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, на котором НАСА доставляет важные грузы на МКС.