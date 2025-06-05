Минимальный размер "пенсии по старости" в РФ на 2025 год равен примерно 8200 рублям.

Пенсия за выслугу лет на территории российского государства может превышать 50 тыс. рублей. Об этом уведомил столичный депутат Анатолий Никитин.

Народный избранник, заседающий в Мособлдуме, рассказал, что такую пенсию в РФ получают порядка 2,7 млн. человек. Её получателями выступают отдельные категории граждан, представляющие собой в массе своей госслужащих: военных, бывших сотрудников полиции, Росгвардии, ФСИН и иных ведомств. Для получения такой пенсии нужно проработать определенное количество лет.

Так для военных такая пенсия положена после 20 лет службы. Если срок службы смешанный — то не менее 25 лет, причем половина от такого срока должна являться служебной работой. Для гражданских служащих такой срок установлен в 15 лет. Об этом из уст Никитина узнали журналисты «газета.ру».









Но растет пенсия не только от количества выслуги, но и от оклада и времени нахождения на должности. Если человек получал зарплату в размере 70 тыс. рублей и прослужил 20 лет, то его пенсия будет почти 32 тыс. рублей. У военного с выслугой 25 лет и погонами подполковника с зарплатой 85 тыс. рублей пенсия будет около 55 тыс. Как прокомментировал народный избранник Подмосковья, пенсия у офицеров с высоким рабочим стажем и большими должностями во время службы может превышать 50 тыс.

Напомним, что минимальная пенсия с выслугой лет эквивалентна примерно прожиточному минимуму в 15 тыс. рублей.