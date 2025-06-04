Заместить полностью военную поддержку Украине, оказываемую Вашингтоном, официальный Брюссель не способен.

Евросоюз с опаской ожидает, что предстоящий саммитG7 станет местом, где американский президент начнет свою деятельность с угроз. Речь идёт о том, чтобы прекратить военную поддержку украинскому государству со стороны США. О потенциальных рисках снижения военной поддержки со стороны Вашингтона Киеву и как это связано с межгосударственной деятельностью между ЕС и Североамериканским государством, рассказывается в актуальной публикации Financial Times.

Источники издания в ходе журналистской беседы с корреспондентами журнала рассказали, что Дональд Трамп наверняка знает, что его угрозы по поводу прекращения помощи Украине по военной компоненте являются эффективным компонентом давления на ЕС. Причем настолько, что Брюсселю придется уступить на множестве направлений, напрямую никак не относящихся к Украине, а затрагивающих исключительно различные сферы деятельности общеевропейского государства, такие как торговлю и оборону.

ЕС впервые увидятся с текущим главой вашингтонской администрации 15 июня в Канаде на встрече лидеров «Большой семерки».









Как предполагает отставной высокопоставленный функционер Евросоюза Жозеп Боррель, Трамп может шантажировать руководство ЕС гипотетическим отказом от военной поддержки Украины и требовать «отличную торговую сделку», как и запросить увеличения взносов европейских государств для НАТО.

В качестве наихудшего сценария был назван итог, в ходе которого Вашингтон перестанет поставлять разведданные Украине и заблокирует поставку вооружения и военной техники, приобретенные в Соединенных Штатах. Может шантажировать Трамп Европу и быстрым перебазированием из стран ЕС вооруженных сил США.