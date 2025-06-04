Напомним, что официальные Брюссель и Париж выступили резко против инициативы руководства ЕС о запрете ввоза в Европу сжиженного газа РФ.

Российские подсанкционные танкеры возобновили деятельность после многомесячного простоя. Так, корабль для перевоза газа Arctic Mula объемом почти что 80 тыс. куб. м в понедельник причалил к хранилищу «Коряк ПХГ» с емкостью 360 тыс. куб. м., расположенному на Камчатке.

По журналистским данным, взятым с ресурса gCaptain, газовоз 5 месяцев простаивал пустым, но теперь готовится быть загруженным. Оперативный анализ перемещений судна из Средиземноморья к берегам Дальнего Востока лишь лишний раз подсвечивает, что управленцы «Новатэка» договорились с неназванным покупателем, решившим приобрести продукцию, сжиженную сотрудниками «Арктик СПГ 2». Проект аналогично находится под западными энергетическими рестрикциями.

По одной из версий, нашелся именно китайский покупатель, но достоверных подтверждений таким сведениям нет. Ранее газовоз работал аж 22 сентября 2024 года, после чего через три месяца судно видели в районе Мурманска. Дальше всё это время корабль стоял без дела в Северном море и Средиземном. И, дождавшись начала мая, начал следование через южные моря и океаны в сторону Камчатки.

Известно, что 28 мая руководству судна разрешили движение по Северному морскому пути – с 1 июля по 31 декабря. Для специалистов это значит, что отсеки газовоза снова могут быть заполнены сжиженной продукцией.

Часть отраслевых аналитиков уверены, что следующим кораблем «теневого флота», готовым приступить к работе, может быть Nova Energy.

Отметим, что 8-месячный простой из-за естественных процессов обычно приводит к потере до 40% перевозимого газового концентрата, и кораблям-газовозам придется дозаправиться продукцией.