Ранее "Газпром" от Европы получал около 8 млрд. евро в месяц.

Отечественная корпорация «Газпром» по-тихому отказалась от создания газораспределительной точки на территории турецкого государства, сделав невозможным шанс «отбить» хотя бы часть потерянных позиций на газовом европейском рынке. О проблемах российского газового гиганта решили рассказать журналисты Bloomberg.

Корреспонденты издания начали материал с предоставления сведений, что на 1 июня 2025 года подводные газопроводы в ФРГ из России остались без функционирования из-за диверсии, а транзит через украинские земли завершился 31 декабря 2024 года. После руководство «Газпрома» стало внимательней смотреть на Турцию, чья территория скоммуницирована с 2 большими газопроводами РФ, предполагая отбить часть утраченных позиций в Европе.

Но близкие к вопросу источники сообщили изданию, что, довольно плотно работая над этим вопросом, специалисты компании РФ пришли к выводу, что проект бессмысленен, и перестали рассматривать идею.

Поэтому, как только такое решение было принято, стало очевидно, что «Газпром» не сможет вернуть хотя бы часть прошлого заработка, составляющего до 8 млрд. долларов дохода в месяц.

Отметили работники американской прессы и постоянные трудности строительства газового хаба на территории Турции – это перегруженность турецких мощностей по ввозу газа в страны южной Европы и нежелание Анкары допускать «Газпром» к торговле газом вместе.