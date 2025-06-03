Часть тактико-технических сведений об изделии засекретили.

Улучшенный беспилотник ZALA «Ланцет» будет передан Росгвардии для апробации. Более ранние версии барражирующего боеприпаса уже подтвердили свою эффективность в борьбе с бронетехникой и статичными целями.

Как проинформировали в пресс-службе фирмы ZALA, обновленный разведывательно-ударный дрон модернизировали по части средств радиоэлектронной борьбы, повысив стойкость каналов связи, подспудно установив интеллектуальные блоки управления, позволяющие более точно бить по подвижным и стационарным целям. Предполагается, что модернизационные мероприятия коснулись и других важных компонентов устройства, но такие сведения по части усовершенствования тактико-технических данных беспилотника разглашению не подлежат.

Отметим, что на май 2025 года существовало две главных версии БЛА, известных соответственно как «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Первый дрон весит 5 кг с массой БЧ в 1 кг с режимом полёта на высотах до 3 км. Максимальная скорость и дистанция дрона составляют 45 км и 110 км/ч. Старшая «тройка» имеет массу уже в 12 кг и боевую часть до 3 кг. Максимальное время в полёте составляет до 40 минут и предельной дистанцией до 65 км.

Обновления коснулись и разведывательной версии ZALA Z-16. В беспилотник установили комплекс противодействия оппонирующим fpv-коптерам.