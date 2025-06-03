Защитный режим для банков, госучреждений и коммерческих фирм начнет действовать с 4 июня 2025 года по 1 марта 2026 года.

Отечественные специалисты по кибербезопасности, представляющие такие госорганы, как полицию, спецслужбы, Минцифры, Минфин, Банк РФ, Генпрокуратуру, Роспатент и Минкультуры, запустят пилотный проект по борьбе с фишинговыми сетевыми ресурсами. В рамках такого противостояния будет ограничен доступ не только к фишинговым сайтам, но и приложениям. Оба варианта используются киберпреступниками для воровства паролей и другой личной информации российских граждан. Система начнет действовать уже 4 июня и продолжит деятельность до 1 марта следующего года.

Сам эксперимент нужен для механизма обнаружения и быстрой блокировки сетевых страниц и программных решений, которые будут использовать схожие с оригинальными сайтами и ресурсами доменные имена. Это будет касаться защиты учреждений, коммерческих организаций и банков.

Фишинговая атака – это активные действия при которых злоумышленники рассылают поддельные электронные письма от популярных организаций с целью воровства персональной информации. А фишинговый сайт это схожий до мелких деталей с сайтами госучреждений, кредитно-финансовых организаций и коммерческих фирм сетевой портал, крадущий сведения пользователя.