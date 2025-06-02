По текущей редакции закона светопроницаемость передних стекол должна быть не менее 70%.

Российские законодатели настроены пересмотреть актуальные требования к тонировке передних боковых стекол личного транспорта автолюбителей, допустив применение пленки с показателями светопропускаемости не менее 60%. Законопроект с таким содержанием хочет внести на рассмотрение народных избранников отечественной ГД – депутат ЛДПР Ярослав Нилов.

Вспомним, что на момент 2025 года действуют достаточно жесткие требования к уровню светопроницаемости ветрового и передних боковых стекол. Согласно действующей редакции закона, передние и лобовое стекла должны пропускать через себя 70% внешнего света. Если тонировка данных прозрачных поверхностей превысила законную норму, то автовладелец должен быть готов выплатить госштраф в размере 500 рублей.

Идея законодателя Нилова предусматривает разрешение использования пленки с показателями светопропускаемости в 60%, где указанная доля составляет 0,6 пропускаемости от значения, прописанного в текущем техническом регламенте.

Источник фото: amdplus.ru

Как указано в законопроекте, административный штраф будет введен только для показателей светопропускания передних боковых стекол в значениях менее 42%. Такие сведения опубликовали корреспонденты РИА Новости.

Если требования в законе будут нарушены, то водитель транспортного средства должен оплатить 1000 рублей штрафа, 3000 должен заплатить тот владелец, светопропускание лобового стекла которого будет меньше значения, указанного в будущем ФЗ.

Подчеркнем, что автоинспекция в России приступила и к штрафованию граждан за рулем за шуточные надписи на авто.