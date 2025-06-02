Аннулирование виз китайских студентов, отмена разрешения на экспорт важнейших технологий и деталей из сферы реактивных двигателей и новые препоны в отношении ввоза чипов с ИИ заставляют Пекин сильно нервничать.

Пекин обвинил Вашингтон в срыве свежей двусторонней сделки в области торговли и пообещал быстрый ответный ход.

Китайское министерство коммерции опровергло слова президента Соединенных Штатов о том, что именно Пекин первым нарушил договоренности, заключенные в Женеве в прошлом месяце. Об этом написали журналисты китайской Global News. Китайские чиновники обрушились с критикой на США, представители которого ввели дополнительные торговые барьеры, коснувшись таких тем, как экспорт чипов с интегрированными нейросетями, ограничения на торговлю программ для создания чипов в КНР и аннулированию виз для китайских студентов.

В опубликованным министерством коммерции Китая заявлении указывается, что именно действия США разрушили ранее принятый между Пекином и Вашингтоном консенсус, согласованный Трампом и Си Цзиньпином 17 января 2025 года. В документе подчеркивается, что Штаты быстры на провокации в торговых отношениях, усиливая неопределенность и нестабильность в сфере торговли между двумя государствами.

Специалисты предполагают, если накал начнет увеличиваться, то ранее достигнутые торговые договоренности пойдут вспять: даже несмотря на то, что глава Белого дома уже анонсировал ближайший разговор с Си Цзиньпином.

Известно, что представители команды Трампа заблокировали ввоз критически важных компонентов реактивных силовых установок американского производства в КНР, о чем написали корреспонденты издания New York Times. В ответ в Китае пообещали найти подход к таким действиям довольно быстро.