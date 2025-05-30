Будьте бдительны и не ведитесь на провокации.

Киберпреступники, подстраиваясь под начало экзаменов в школах, внедрили новую схему обмана, заставляя поверить школьных учащихся в их недопуск к экзаменам. Об этом проинформировали специалисты по информационной безопасности российской полиции.

Так, аферисты дозваниваются школьнику, представляясь персоналом образовательного учреждения. Дальше несовершеннолетнему говорят об отмене личного допуска к ЕГЭ или ОГЭ. Но проблема с получением разрешения сразу исчезнет после дополнительной регистрации на особом сетевом портале. Дальше мошенники отправляют ссылку на фишинговый сайт для воровства персональной информации или в альтернативном сценарии заставляют активировать режим демонстрации экрана на мобильном телефоне, чтобы авторизоваться в профилях для своих преступных целей.

Если обучающийся в школе соглашается и выполняет всё, что от него требуют, то жертву запугивают, угрожая уголовным преследованием за «неправомерное предоставление» собственного счета третьим лицам. Причем уголовное наказание за преступление школьника якобы будет грозить старшим членам семьи. Как пояснили в МВД, ни в коем случае нельзя верить тут аферистам.

Полицейские рассказали, что главная задача киберпреступников - получить деньги взрослых членов семьи. Так заставляют сделать фотоснимки банковских карт или самостоятельно снять деньги и отправить их курьерской службой. На конец мая 2025 года в РФ зафиксировано существенное количество таких уголовных деяний со стороны мошенников.

Используют аферисты и другие варианты учащихся, якобы имея на руках готовые ответы к ЕГЭ, которые на самом деле не существуют. Тут обманщики пытаются получить либо деньги, либо данные для авторизации в сетевые профили.

Риск обмана грозит и взрослым. Родителей при помощи «школьного опроса» заманивают на внешний сайт, представляющий собой фишинговый портал, крадущий учетки.