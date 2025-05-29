Официальный Берлин объявил о выделении 5 миллиардов евро на военную помощь Украине.

ФРГ выпустит для украинских вооруженных сил противовоздушные системы IRIS-T и ракеты-перехватчики на сумму в 2,2 млрд. евро. Об очередном спонсорстве Берлина для нужд ВСУ рассказал глава украинского министерства обороны Рустем Умеров.

Как заявил высокопоставленный правительственный функционер, со стороны уполномоченных лиц, представляющих Украину и Германию, поставлены подписи. Так по результату договора с фирмой Diehl Defence, украинские ВС получат системы ПВО IRIS-T и противоракеты. Стоимость всего контракта 2,2 млрд. евро. Соответствующее размещение опубликовано в ТГ-канале украинского МО.

По данным Умерова Берлин заявил о выделении пакета военной поддержки на 5 млрд. евро, а само финансирование уже утверждено немецким парламентом.

Помимо поставок систем ПВО и вооружения к ним, два государства поставили подписи и под письмом о намерении. В последнем Берлин обязался выделить средства на закупку дальнобойного украинского финансирования на несколько сотен млн. евро.