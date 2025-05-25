Попытки атаковать конвой. опекаемый российскими кораблями ВМФ со стороны стран НАТО приведут к соответствующим негативным последствиям, что хорошо понимает глава финского МО.

РФ впервые подключила военные корабли в качестве эскорта танкеров, входящих в «теневой флот». Такие гражданские типы топливовозов (танкеры, перевозящие не только нефть, но и СПГ) на Западе из-за обхода санкций как раз и называют «теневым флотом». И как объяснил руководитель министерства национальной обороны финского государства Анти Хяккянен, выступавший в эфире местного канала Yle, дополнительная активность военного флота России, выраженная в подключении к сопровождению гражданских кораблей, стала слишком сильно беспокоить официальный Хельсинки.

Как пояснил свою позицию высокопоставленный правительственный функционер, военные РФ в акватории Балтийского моря и рядом с Финским заливом присутствовали всегда, но то, что коммерческие танкеры, входящие в«теневой флот», проходят Финский залив теперь не в одиночку, а буквально под опекой кораблей ВМФ России, для Финляндии выглядит достаточно тревожным фактором.





Отметим, что послы государств, входящих в Евросоюз, утвердили следующий по номерному списку 17-й пакет санкций против РФ. Данные рестрикции в основном направлены на теневой флот кораблей, перевозящих нефть. Кроме этого, санкции направлены на организации и граждан, помогающих России действовать в обход энергетических санкций.

В минувшем январе американское правительство, ведомое чиновниками Министерства финансов США, ввело санкционные меры в отношении 183 кораблей, которые, по утверждению специалистов ведомства, могут принадлежать российским организациям. Одновременно западные журналисты считают, что борьба при помощи юридических действий против «теневого флота», чей бы он не был, слабо эффективна: так как пока западные судебные институты вводят запреты для одного конкретного корабля или его владельца, в игру вступает другой корабль. А само рассмотрение в суде ограничительных мер происходит достаточно долго, не поспевая за вводом в действие новых нефтеналивных или СПГ-танкеров.

Причем, по мнению иностранных репортёров, перевозкой топлива могут заниматься от 1000 кораблей на момент 2023 года, соответственно в 2025 году таких плавучих средств может быть ещё больше.