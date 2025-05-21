Машина всем своим видом показывает свое отношение к премиальному сегменту автомобильного рынка.

Обновленная модель вышла элегантно плавной: с утопленными дверными рукоятями и стильным передом. Получила машина особые диски, а интерьер без кавычек можно назвать максимально минималистичным.

Машина, чье отношение к бизнес-классу верно на 100%, внутри всем своим видом демонстрирует собственную премиальность: об этом прямо говорят 12,3-дюймовая приборная панель, мультимедийный блок с сенсорным дисплеем, аудиосистема Mark Levinson аж с 17 звуковыми излучателями и кресла с боковой поддержкой. Озаботились японские специалисты и системами помощи водителю, как и внедрением комплексов активной безопасности.

На рынке модель будет представлена с электрическим мотором или в гибридном исполнении.

Если речь идёт о варианте ES 300h, то сердцем последней является 2,5-литровый 198-сильный мотор, входящий в гибридную систему. На выбор предлагаться будут как переднеприводная, так и полноприводная вариации.

Дополнительный вариант ES 350h оснащается всё той же 2,5-литровой силовой установкой, но развивающей мощность порядка 244 л.с.

И наконец переднеприводная электроверсия ES 350e с электродвигателем в 221 лошадиную силу.

Самым мощным получился полноприводный вариант ES 500e, чей мотор выдаёт 338 л.с.

Точные цены на линейку ES 2025 года пока что не обозначены и появятся позднее.