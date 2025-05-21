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Madarator
В Европе показали новый гибридный седан Lexus ES с четырьмя вариантами силовой установки
Машина всем своим видом показывает свое отношение к премиальному сегменту автомобильного рынка.

   Обновленная модель вышла элегантно плавной: с утопленными дверными рукоятями и стильным передом. Получила машина особые диски, а интерьер без кавычек можно назвать максимально минималистичным.

   Машина, чье отношение к бизнес-классу верно на 100%, внутри всем своим видом демонстрирует собственную премиальность: об этом прямо говорят 12,3-дюймовая приборная панель, мультимедийный блок с сенсорным дисплеем, аудиосистема Mark Levinson аж с 17 звуковыми излучателями и кресла с боковой поддержкой. Озаботились японские специалисты и системами помощи водителю, как и внедрением комплексов активной безопасности.

   На рынке модель будет представлена с электрическим мотором или в гибридном исполнении. 

   Если речь идёт о варианте ES 300h, то сердцем последней является 2,5-литровый 198-сильный мотор, входящий в гибридную систему. На выбор предлагаться будут как переднеприводная, так и полноприводная вариации.  

   Дополнительный вариант ES 350h оснащается всё той же 2,5-литровой силовой установкой, но развивающей мощность порядка 244 л.с.

   И наконец переднеприводная электроверсия ES 350e с электродвигателем в 221 лошадиную силу.

   Самым мощным получился полноприводный вариант ES 500e, чей мотор выдаёт 338 л.с.

   Точные цены на линейку ES 2025 года пока что не обозначены и появятся позднее.  

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#автоновости #гибридные автомобили #гибридная силовая установка #премиальные автомобили #lexus es #lexus es 2025
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