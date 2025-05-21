Китайская компания Xiaomi сильно заранее опубликовала «секретные» фотографии своего предстоящего кроссовера YU7. И ведь иначе данные снимки и не назовёшь: специалисты компании разместили цветные фото до реальной премьеры. А теперь усилили интерес автомобильной публики размещением дополнительных кадров, указав часть подробностей.
Так, в предрелизных фото Xiaomi YU7 продемонстрировали в окраске Emerald Green, чей тон плоть от плоти является блеском классических колумбийских изумрудов. Тем более для такого глубокого оттенка производственникам компании пришлось пойти на некоторые ухищрения: для получения нужного цвета пришлось покрывать эмалью кузов двумя слоями.
И, согласно размерной сетке, габариты машины в 4999 х 1996 х 1608 мм делают её визуально похожей по объемам и размеру на Tesla Model X.
Электромашина в стандартной версии получила 691-сильный двигатель с возможностью проехать на одной зарядке до 820 километров.
Электромотор в данном кроссовере Сяоми установлен на заднюю ось.
Точных сведений о цене нет, но, по некоторым расчетам, в юанях верхний порог стоимости машины может достигнуть 500 тыс., что в рублях по текущему курсу составляет 5,6 млн рублей.