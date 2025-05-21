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Madarator
В Белоруссии начали принимать заказы на 218-сильный электрокроссовер Geely EX5
Аналогичная модель в России, привезенная из КНР, продаётся от 4 млн рублей.

   На производственных мощностях завода «БелДжи» в столичном регионе Белоруссии начался выпуск электромобилей в кузове кроссовер китайской марки Geely. О начале работы предприятия в беседе с журналистами сетевого ресурса auto.onliner.by рассказал управляющий завода Геннадий Свидерский. 

   По словам директора, на конец мая 2025 года уже можно оформить предзаказ на Geely EX5. В России такая машина, ввезенная напрямую из Китая, продаётся минимум от 4,099 млн. рублей.

   Свидерский прокомментировал, что ЕИкс5 является первым авто на заводе «БелДжи» с национальным VIN-номером республики. На следующем этапе производства начнется сборка модели Atlas. Машина аналогично относится к кроссоверам.

   Согласно открытым данным, Geely EX5 оснащается электромотором, развивающим 218 л.с. Под капотом установлена емкая литий-железо-фосфатная АКБ, способная на одном заряде обеспечить дистанцию в 430 км. 

   В базовый комплект EX5 входят шесть подушек безопасности, система проверки давления в шинах, система мультимедиа с дисплеем, цифровая приборная панель, ESP,камеры кругового обзора и иные электронные блоки. Для покупателей, решивших купить машину в комплектации Max, доступна панорамная крыша, продвинутый круиз-контроль и панорамный экран, как и «умное» управление светом.

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#geely #автоновости #кроссоверы #китайские машины #geely ex5 #завод «белджи» #электромашины
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