Звонок Трампа Путину в Брюсселе и Киеве ожидали с тревогой: и как оказалось, интуиция Евросоюз и Украину не подвела.

Политические позиции ЕС и Украины, которые последние хотели увидеть на подъеме после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заметно снизились. О плохом дне для Брюсселя и Киева рассказывают журналисты Reuters.

Корреспонденты издания утверждают, что минувший понедельник стал черным днём для украинской и европейской дипломатии – обе стороны несколько месяцев подряд пытались перетянуть американского президента на свою сторону. Но ничего не получилось.

Ещё хуже для Брюсселя прозвучала новость о том, что во время телефонного разговора с Кремлем глава Белого дома решил отказаться от разговора на языке ультиматумов, что буквально огорошило ряд европейских лидеров.





И как резюмировали американские журналисты, победа Трампа во время ноябрьских выборов президента США заставила европейских союзников усилить поддержку Владимира Зеленского как украинского президента, но недавний телефонный разговор между главами Соединенных Штатов и РФ обернул все достижения ЕС по помощи Украине вспять.

Отметим, что разговор по телефону 19 мая между Путиным и Трампом продлился более 2 часов и вышел довольно содержательным по мнению сторон.