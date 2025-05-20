Дело дошло до того, что на Хельсинки подали в Европейский суд по правам человека, который обязал финское государство открыть погранпереходы с РФ.

Власти Финляндии должны как можно быстрей принять решение в отношении границы с РФ. Последнюю нужно или открыть или закрыть, но сделать это нужно не откладывая. О метаниях национальной таможенной службы рассказывается в свежей публикации журналистов канала Yle.

Так репортёры перепечатали новость из издания Helsingin Sanomat, где указали, что как только официальный Хельсинки закрыл финско-российскую границу, то бюджет этого скандинавского государства стал расходовать впустую более 500 тыс. евро в месяц. Причем несмотря на отсутствие работы, трудиться приходится как местным таможенникам, так и пограничникам.

Как объяснил руководитель финской таможни Сами Ракшит, чтобы не увольнять таможенных специалистов, их начали отправлять по различным погранпереходам финского государства, что увеличивает траты на командировочные. В случае, когда граница с РФ откроется, всех сотрудников безболезненно можно вернуть назад.

Взял слово и Яри Ниеминен, занимающий должность при профсоюзе финских таможенников. Главный доверенный заявил, что было бы отличным решением запустить в рабочий режим хотя бы один из местных погранпереходов.

Напомним предысторию. Представители Финляндии во временном режиме стали закрывать границу между странами в 2023 году. Причем Хельсинки не может объяснить, почему он это сделал, даже получив предписание от Европейского суда открыть границу.