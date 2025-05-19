Сильный рубль выглядит плохим решением для экспортоориентированной экономики.

В период с июня по август стоимость одного доллара может варьироваться от 85 до 95 рублей. И что интересно, рост стоимости доллара по отношению к рублю не является слабостью последнего, как и нет никаких негативных привязок к текущей рыночной конъюнктуре и вопросу санкций. Это напрямую связано с планируемыми действиями российского правительства. В данный момент сильная национальная валюта, вероятно, больше мешает, чем помогает, особенно учитывая значительный дефицит государственного бюджета. Для исправления ситуации может потребоваться принудительная политика по ослаблению рубля. Такого мнения придерживается банковский аналитик Андрей Бархота.

Отметим, что крепкий рубль уменьшает инфляцию, увеличивает внутреннюю стабильность. Но экспортным отраслям российской экономики очень сильный рубль приносит ощутимый вред.

Эксперт уверен, что вполне можно ожидать блокирования продажи валютной выручки, как и проведение политики активных интервенций со стороны правительства РФ, где в роли субъектов выступят Минфин и Центробанк. Вероятно и уменьшение ключевой ставки.

Учитывая все эти факторы, стоит ожидать повышение стоимости доллара к рублю уже ближайшим летом.