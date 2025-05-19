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FT: Португалия пожалуется в Еврокомиссию из-за задержек Франции в подаче электроэнергии
На модернизацию общеевропейской энергетической сети необходимо больше 100 млрд. евро.

   Португальские чиновники хотят пожаловаться в Еврокомиссию на Францию. Последняя, по мнению властей Португалии, слишком долго подключала соответствующие ресурсы для трансфера национальной электроэнергии в энергетические сети своей соседки. Оной понадобилась электроэнергия соседнего государства из-за масштабных проблем в энергосистеме Южной Европы. Детали происходящего сообщили журналисты Financial Times, получившие соответствующий комментарий от главы энергетического португальского ведомства Марии Да Граса Карвальо. 

    Как пояснили корреспонденты, в Португалии хотят добиться давления на французских специалистов в их текущей деятельности в трансграничных поставках электричества. Из-за проволочек французских энергетиков Пиренейский полуостров оказался территорией потенциального энергетического кризиса. 

   Как пояснила правительственную позицию Карвальо, это общеевропейский вопрос, а не вопрос Португалии, Испании и Франции.

   И как дополнительно подчеркнули репортёры издания, Пиренейский полуостров наиболее уязвим в энергетическом обеспечении. 28 апреля Испания и часть её соседей погрузились в полнейшую темноту из-за крупной проблемы в энергообеспечении.

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#евросоюз #еврокомиссия #энергетическая инфраструктура #энергетическая зависимость
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