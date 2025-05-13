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Madarator
FT: Трамп недоволен действиями Нетаньяху и исключает Израиль из сделок на Ближнем Востоке
Государство Израиль критически зависит от США по части некоторого вооружения.

   Внешнеполитическая деятельность израильского премьера Биньямина Нетаньяху оказалась недостаточно приятной для американского президента. Поэтому недовольство актуальной политикой Нетаньяху вынуждает Дональда Трампа действовать более радикально в отношении высокопоставленного израильского функционера, из-за чего Тель-Авив оказался третьим лишним в процессе нормализации отношений с Тегераном и Эр-Риядом, о чем рассказывается в свежей публикации американского издания Financial Times.

   Согласно сведениям иностранных репортёров, Трамп, наблюдая, что израильские военные так и не снизили накал военных действий, продолжая наземную операцию в секторе Газа, хочет сделать ответный шаг и урезонить еврейское государство.

   Одним из таких шагов стало решение сохранить пошлины в отношении израильских товаров: тем более текущее внешнеэкономическое взаимодействие Соединенных Штатов и Израиля превращает последний в единственного выгодоприобретателя такой обоюдной деятельности.

   И как выразили репортёры свою догадку, такими решениями Трамп как бы говорит Нетаньяху без слов, что если отказаться следовать в текущем фарватере политики американского президента, то нужно быть готовым заплатить по счетам, буквально высказывая недовольство бесконечной военной активностью Тель-Авива.

   Подчеркнем, что 79-летний американский политик совершит трёхдневное турне по важным государствам Ближнего Востока. Визит в страны стартует 13 мая. В ходе поездки Трамп посетит три государства: Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

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#политика #дональд трамп #биньямин нетаньяху #сша и израиль #ближневосточный кризис
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