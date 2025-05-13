Внешнеполитическая деятельность израильского премьера Биньямина Нетаньяху оказалась недостаточно приятной для американского президента. Поэтому недовольство актуальной политикой Нетаньяху вынуждает Дональда Трампа действовать более радикально в отношении высокопоставленного израильского функционера, из-за чего Тель-Авив оказался третьим лишним в процессе нормализации отношений с Тегераном и Эр-Риядом, о чем рассказывается в свежей публикации американского издания Financial Times.
Согласно сведениям иностранных репортёров, Трамп, наблюдая, что израильские военные так и не снизили накал военных действий, продолжая наземную операцию в секторе Газа, хочет сделать ответный шаг и урезонить еврейское государство.
Одним из таких шагов стало решение сохранить пошлины в отношении израильских товаров: тем более текущее внешнеэкономическое взаимодействие Соединенных Штатов и Израиля превращает последний в единственного выгодоприобретателя такой обоюдной деятельности.
И как выразили репортёры свою догадку, такими решениями Трамп как бы говорит Нетаньяху без слов, что если отказаться следовать в текущем фарватере политики американского президента, то нужно быть готовым заплатить по счетам, буквально высказывая недовольство бесконечной военной активностью Тель-Авива.
Подчеркнем, что 79-летний американский политик совершит трёхдневное турне по важным государствам Ближнего Востока. Визит в страны стартует 13 мая. В ходе поездки Трамп посетит три государства: Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.