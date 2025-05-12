Но заранее расстраиваться не стоит: самый негативный сценарий и есть самый маловероятный.

Отечественный бизнесмен Олег Дерипаска неоднократно публиковал валютный прогноз по поводу гипотетического курса доллара по 125 рублей на своем пике. Почему такой сценарий наиболее маловероятен и какой в действительности будет стоимость американского доллара в России, рассказал финансовый аналитик в интервью журналистам «Мейл.ру» Андрей Смирнов.

Эксперт предположил, что «доллар по 125» возможен только при совпадении сразу нескольких факторов: падения цен на нефть ниже порога 45$, рост объемов добычи нефти среди членов ОПЕК+, усиление глобального торгового конфликта, рост конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Причем все события должны случиться за короткий временной отрезок по отношению друг к другу. Что практически нереально.

А вот что наиболее реально, так это дальнейшее падение стоимости доллара по отношению к рублю вплоть до 65 рублей.

Для этого необходимо полное или частичное исчезновение внешних санкций и восстановление торговли, как и разблокирование SWIFT. Необходимо и повышение закупочных цен на нефть (что в 2025 году маловероятно). Дополнительно необходимо условие резкого притока капитала извне в РФ.

Но, скорее всего, доллар в России пойдет по «срединному сценарию», когда он будет стоить до 95 рублей за одну единицу. Такое может случиться к концу сентября.

Напомнил экономический эксперт, что крепкий рубль не всегда хорошо: для бюджета и импортеров это скорее обуза.

И, как резюмировал аналитик, заметное снижение курса рубля по отношению к доллару носит вероятный временный характер, обусловленное больше ожиданиями рынка, чем реальными условиями экономического характера. Скорее всего, рубль по отношению к доллару будет ослабляться.