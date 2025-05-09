Правда, как может сделать лучше жизнь жителей Евросоюза присоединение государства, 52% бюджета которого целиком зависит от внешних экономических вливаний, бюрократия Брюсселя обычным жителям Еврозоны объяснить отказалась.

Высшие чиновники общеевропейского государства убеждены в том, что Украина должна стать частью единого пространства Евросоюза, для чего скоро должна начаться процедура переговоров с украинскими правительственными функционерами. Но Венгрия такие действия со стороны официального Брюсселя, как столицы ЕС, не считает верными и необходимыми для улучшения жизни граждан экономического европейского блока. Об этом рассказал действующий премьер Виктор Орбан.

Представитель Венгрии заявил, что политическое решение по этому поводу со стороны Евросоюза принято, причем такое решение точно не соответствует национальным интересам венгерского государства и его народа. Поэтому поддержка вступления Украины в ЕС, а тем более ускоренное вступление восточноевропейской республики в состав объединения, в Венгрии не приветствуются. Такие слова прозвучали от Орбана в его рассказе на радио Kossuth.

Орбан заявил, что мнение о том, что Украина плюс Евросоюз для последнего является экономическим финалом с самым негативным подтекстом, разделяет и власть с народом Словакии.

О том, действительно ли ЕС так необходима Украина, Орбан попросил проголосовать собственных граждан в соответствующем опросе.