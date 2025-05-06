Дефицит зенитных установок в мире заставляет национальные правительства в 2025 году крайне избирательно подходить даже к потенциальной помощи Украине.

Греческое правительство пока что отказывается от рассмотрения вопроса об отправке украинской армии собственных ЗРК иностранного производства, таких как американский комплекс Patriot. Такими сведениями располагают журналисты Reuters, получившие соответствующий непубличный комментарий одного из чиновников национального правительства Греции. Сотрудник подтвердил сведения, что Греция отказывается от расширенных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов.

Отметим, что вчера корреспонденты агентства проинформировали, что западные государства начали рассматривать идею об увеличении количества комплектов Patriot на вооружении украинской армии. Такое оборудование могут предоставить Соединенные Штаты и Греция.

Одна ракета комплекса может доходить в стоимости до 3 млн. долларов

Так, позавчера репортёры издания The New York Times опубликовали новость, в которой содержалось мнение как отставных, так и действующих работников североамериканского правительства, утверждавших, что Украина получит систему ЗРК, находившуюся в Израиле. Предполагается и передача в ВСУ установок, находящихся в распоряжении ФРГ или Греции.

Напомним, что ЗРК Патриот проектировался для прикрытия действующих войск или зон, где размещены объекты стратегической важности. Ракеты комплекса способны сбивать вертолёты, самолёты, крылатые и баллистические боеприпасы.