Северные потоки были атакованы в сентябре 2022 года, из-за чего три подводных трубы из четырех оказались разгерметизированы.

Американский президент Дональд Трамп публично обозначил собственную позицию по поводу знания о том, кто в действительности уничтожил подводные части газопроводов «Северный поток». Общенациональный лидер США объявил, что на 100% уверен, что Москва к этой диверсии не имеет никакого отношения.

Как пояснил 79-летний иностранный политик, он может провести опрос конкретных персоналий, которые точно укажут, кто виноват в событиях трёхлетней давности. При этом такое расследование будет стоить малых финансовых затрат. Это было сказано во время беседы с журналистами в резиденции президента США в Вашингтоне. Как резюмировал Трамп, не только лишь он знает, кто выполнил диверсию против «Северных потоков».

Отметим, что в минувшем ноябре сам текущий глава вашингтонской администрации объявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что именно в рамках своих президентских полномочий, пришедшихся на 2017-2021 годы, заблокировал постройку «Северного потока-2».

Подчеркнем, что по мнению американского расследователя Сеймура Херша, к диверсиям над Северными потоками причастна деятельность предыдущей президентской администрации с активным вовлечением ЦРУ, Военно-морских сил Соединенных Штатов и норвежских военных.