Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-х пошлин на иностранные фильмы. Он аргументировал это тем, что американская киноиндустрия переживает трудные времена, а Голливуд находится в упадке.

Голливуд вошел в стадию собственного опустошения, потому что национальная киноиндустрия фактически гибнет. О постепенном исчезновении американского кинематографа проинформировал собственных читателей в соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По мнению политика, всё, что он видит при взгляде на киноиндустрию США, так это быстрый переход в полное небытие.

79-летний американский политик заявил, что за рубежом, зная о качественном превосходстве режиссеров и студий США, делают всё возможное для переманивания данных категорий, влияющих на итоговый результат по созданию кино, к себе. А это, как заявил глава текущей вашингтонской администрации, есть самая прямая национальная угроза Североамериканскому государству.

И хотя Трамп и рассказал о переманивании постановщиков и компаний, занимающихся кинопроизводством, представителями третьей стороны, сам глава Белого дома не стал конкретизировать, какая конкретная страна этим занимается.

Одновременно 47-й президент Соединенных Штатов дал практические рекомендации к выправлению ситуации: сразу ввести 100% заградительные торговые барьеры на импорт в Штаты зарубежной кинопродукции.

Отметим, что в Штатах местные кинокомпании отказались от политики инклюзивности и перешли к пропаганде традиционных семейных ценностей после победы Дональда Трампа в президентских выборах в ноябре 2024 года.