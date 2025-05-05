Большинство российских граждан рассматривали мессенджер от Microsoft в 2000-х годах чуть ли не как идеальный файлообменник. Теперь у пользователей осталось восемь месяцев, чтобы экспортировать файлы и историю чатов.

Платформа Skype с сегодняшнего дня перестанет функционировать. Об этом узнали пользователи системы при помощи официального информирования письмом из рассылки.

Как пояснено в информационном бюллетене, все контакты и чаты мессенджера никуда не исчезнут, а в формате автоматического трансфера перейдут в другую программную оболочку.

Уведомили в рассылке и о предложении самостоятельно осуществить определенные действия. Соответствующими данными делятся журналисты ТАСС.

Как было разъяснено в публикации, граждане, имеющие Скайп, получили возможность выполнить задачу по экспорту контактов и чатов в сервис Teams, одновременно сохранив старые данные для входа.

Известно также, что данные, сохраненные в Скайпе, полностью удалятся в январе будущего года, но их можно аналогично экспортировать в другие места – без обязательного перехода в сервис для коммуникации и совместной работы под наименованием Тимс.

Напомним, что Скайп появился в 2003 году и стал интеллектуальной собственностью корпорации Microsoft в 2011 году после соответствующего коммерческого действия в отношении изначальных владельцев компании. Как только менеджеры Майкрософта поняли, что купили один из лучших на то время программных продуктов для общения и рабочей коммуникации, то было решено отказаться от поддержки собственных аналогичных разработок, чему стал пример ушедший в историческое небытие Windows Live Messenger.