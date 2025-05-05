Благодаря таким мерам в России доля отечественного пива в рознице равняется значимым 95%.

Китайские производители легкого хмельного напитка увеличили свою долю на российском рынке почти в два раза. Такой заметный количественный скачок был бы невозможен без вытеснения с прилавка отечественных магазинов пива из так называемых недружественных по отношению к РФ стран, о чем сообщил в беседе с журналистами ura.ru управленец Вячеслав Мамонтов.

Менеджер, занимающий должность исполнительного директора в российской Ассоциации производителей пива, солода и напитков, рассказал, что с начала нового года ставка на пивную продукцию, ввозимую из недружественных государств, поднялась ровно в 10 раз. Теперь за один литр такого напитка вместо старой цены в 0,1 евро придется заплатить 1 евро. И именно благодаря такой мере властей китайские производители пива увеличили поставки из КНР в РФ в 1,9 раза.

Отметил аналитик и такой факт, что зарубежного пива в отечественных магазинах на май 2025 года относительно мало. Так, благодаря сведениям аналитической организации «Нильсен», в прошлом году доля зарубежного пива в РФ была всего 4,1%. Остальные 95% веселящего напитка выпускается внутри России. И именно ограничительные меры, наложенные на западную продукцию, не в последнюю очередь поспособствовали сегодняшней картине, благодаря чему отечественные пивовары смогли с профицитом для себя нарастить производство российского пива.

По сведениям Росалкогольтабакконтроля, на территории РФ количество пивоваренных выпускаемых мощностей перевалило за цифры в 2000 отдельных единиц.