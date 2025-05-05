У Пакистана осталось снарядов на 4 дня боёв, если вооружённый конфликт с Индией станет полномасштабным.

Пакистанские военные оказались перед лицом снарядного голода, передав в недавнем прошлом украинской армии за деньги множество артиллерийских боеприпасов.

Издание Indian Express, чьи корреспонденты сумели опросить отраслевых и оружейных экспертов, указало, что в случае дальнейшей эскалации между Пакистаном и Индией, у вооруженных сил первого, хватит снарядов на 4 суток полномасштабного конфликта.

Как рассказали индийские журналисты, при активной поддержке официального Исламабада местные военные регулярно, в режиме большой тайны, с 2022 года передавали ВСУ на коммерческой основе снаряды. Так оружейный экспорт из Пакистана с 13 млн. долларов в период с 2021-2022 годы вырос до 415 млн. в период 2022-2023 годы.

В переводе в проценты это составляет 3000%. Но за всё приходится заплатить: по итогу оказалось, что Исламабад заработав, в 2025 году столкнулся с истощением снарядных запасов.

Дополнительно подчеркнем, что индийские расследователи и раньше выпускали публикации, в которых рассказывали о поставках пакистанских артиллерийских боеприпасов украинской армии. Всё это время высшие пакистанские чиновники продажу снарядов ВСУ отрицали.