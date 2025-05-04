Первоначально многие независимые источники были уверены в появлении новинки в продаже уже этой осенью. Но, как обычно, инсайдеры оказались не совсем точны.

Информация о выходе Grand Theft Auto 6 снова не подтвердилась. Первоначальные заявления сразу нескольких независимых друг от друга источников, рассказывавших о якобы самом вероятном релизе потенциального игрового хита «всех времён и народов» в начале или середине осени 2025 года, снова оказались ложными. Тем более слова о премьере GTA 6 именно в этом году уже успел опровергнуть Штраус Зельник, занимающий должность руководителя издательской компании Take-Two Interactive.

Высокопоставленный менеджер вынужден был высказаться по поводу ранних слов представителей Rockstar Games, которые в первых числах мая «отменили» релиз игры в 2025 году.





По словам главы издательской фирмы, сотрудники RG понимают, какая на них сейчас ответственность и сколь велико ожидание со стороны игровых фанатов серии и простых геймеров, ждущих очередной рассказ про криминальные похождения героев знаменитой франшизы. Но первично в данной ситуации лишь качество цифрового продукта. Поэтому для его достижения разработчики готовы пойти и на самые суровые меры: в том числе дождаться всех отладочных мероприятий, которые самым положительным образом повлияют на улучшение программного кода, и лишь затем разрешить выход игры.

И как пояснил Зельник, новая GTA будет точно новаторской игрой-блокбастером, положительные моменты которой превзойдут самые смелые ожидания геймеров и игровых экспертов.

По последним данным, Grand Theft Auto 6 выйдет вместо ожидаемой осени этого года в конце весны следующего – ориентировочно 26 мая 2026-го.