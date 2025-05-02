В конце 2025 года атомную станцию введут в пробную эксплуатацию.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о финальной стадии строительства первого реактора для национальной АЭС «Аккую». Новый объект атомной генерации имеет ключевое значение для внутренней энергетической сети республики. О достижениях в энергетическом строительстве турецкий лидер сообщил в рамках собственного пятничного выступления.

Как заявил Эрдоган на отраслевом Стамбульском саммите, как только строительство первого реактора на 100% завершится, специалисты запустят станцию уже в году в рамках пробных испытаний.

На проектную мощьность АЭС «Аккую» выйдет в 2028 году согласно проектным сведениям.

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Напомним, что строительство «Аккую» без всяких кавычек для Турции является знаковым событием, значение которого переоценить невозможно. Так, энергообъект атомной электрогенерации возводится в провинции Мерсин. В случае соответствия реальных показателей станции расчётным её мощность в максимальном пике достигнет значений в 4,8 ГВт. Именно такая величина на 10 процентных пунктов способна удовлетворить потребность турецкого государства в электричестве.

Сам Эрдоган назвал первую турецкую атомную станцию «стратегической величиной», достижение которой исключит ощутимую зависимость Турции от международного импорта энергоносителей, как и приведет к созданию дополнительных рабочих мест в количестве нескольких тысяч в турецкой республике.