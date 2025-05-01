Остаётся только догадываться, что могло сломаться в ещё ни разу не летавшем на миссии боевом самолёте американского производства.

Чиновники болгарской государственной приемной комиссии во время исследования переданного Соединенными Штатами легкого истребителя F-16 нашли технические неисправности, проинформировал руководитель национальных ВВС генерал-майор авиации Николай Русев.

Военный отметил, что при проверке работы агрегатов самолёта F-16 в модификации Block-70 обнаружились отклонения. И главный вопрос на момент обнаружения неполадок это, случилась ли проблема после доставки авиационной техники заказчику. Как указано в документе, заполняемом при проведении актов при приемке, отклонение затронуло одну систему.

Дал свой комментарий по поводу происходящего и высший офицер Русев. По словам военного, операция по приему нового самолёта делится на два этапа – техническую и летную части. Как только по обеим получены результаты «удовлетворительно», самолёт принимается на вооружение. Но предваряет финальное решение момент полёта. Причем последних необходимо два, при участии именно болгарского лётчика. И если во время проверочных воздушных миссий никаких нареканий в работе средства не было, то такой самолёт передаётся в активную эксплуатацию. Но переданный борт к этой процедуре не допущен.

Высказался и глава национального оборонного ведомства Атанас Запрянов. Высокопоставленный военный функционер заявил, что Болгария получила не только американские самолёты, но и начала переконфигурацию под требовательные истребители США инфраструктуры одной из местных баз. Помимо самих бортов в Вашингтоне обязались передать Болгарии и запасные детали.

Ожидается, что до конца 2027 года болгарским ВВС американская корпорация Loсkheed Martin передаст ещё 8 истребителей F-16 Block 70.