Проблемы вызваны обязательным наличием на упаковках снеков маркировочных меток, чего на данный момент поставщики такой продукции обеспечить не в состоянии.

Американская корпорация PepsiCo выпустила срочное уведомление для отечественных торговых сетей, в котором рассказала о скорых проблемах с поставками собственных снеков в ближайшие месяцы. Соответствующей информацией располагают российские журналисты издания РБК, получившие доступ к документам компании.

Согласно сведениям, компания на период от мая до июля отказывается от гарантий в области регулярных поставок. В файле перечисляются и продукты, которые не удастся вовремя передать для реализации. Это картофельные и кукурузные чипсы Lay's и Cheetos соответственно. Перебои с поставками коснутся и фирменных сухариков «Хрустим».









Как заявили участники рынка, главная проблема, которая вызвала сложности с будущими поставками – это трудности прежде всего у поставщиков оберточного слоя, на котором должна быть отпечатана обязательная маркировка для снековой продукции.

От корреспондентов РБК удалось узнать, и какие именно Лейс вероятнее всего ожидает дефицит в РФ: это вкусы краба, хамона и лобстера.

Одновременно куда более оптимистичны представители торговых сетей. По их мнению ожидать дефицита чипсов не нужно. Всё дело в уже существующем запасе данной пищевой продукции, которой, по данным магазинов, на складах у них ещё достаточно много.