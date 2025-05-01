Запрет может быть продлен и далее.

Индийские власти закрыли собственное воздушное пространство для полёта пакистанских авиафирм из-за эскалации отношений с Исламабадом. Как проинформировали журналисты индийского канала NDTV, решение о закрытии неба Индии для пакистанских самолётов продлится до 23 мая включительно.

По уточненным данным запрет распространяется на все авиационные средства типа самолёт, находящиеся в распоряжении пакистанских авиафирм. Причем решение распространяется не только на самолёты в собственности, но и на те воздушные борта, которые находятся в лизинге.

Теперь пакистанским самолётам для перелётов придется изменить текущие маршруты и летать в Юго-Восточную Азию посредством пересечения воздушного пространства КНР и Шри-Ланки.

И совсем нетрудно предположить, что госкомпания Pakistan International Airlines, занимающаяся авиаперевозками, получит ощутимый финансовый урон, в особенности если её самолётам надо в Таиланд или Малайзию. И на 1 мая индийские чиновники думают о вводе запрета на посещение индийских портов пакистанским судам.