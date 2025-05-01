Борисов получил номинацию на актерский "Оскар" за роль второго плана в ленте "Анора".

Отечественное криминальное кино «Кончится лето», снятое в кооперации постановщиками Максимом Арбугаевым и Владимиром Мункуевым переснимут для зарубежного кинематографического рынка. Такими сведениями располагают иностранные журналисты американского издания Hollywood Reporter.

По данным зарубежной прессы кино выйдет в мировой прокат с правом съемки ремейка на английском языке. Соответствующие разрешение приобрели владельцы независимой компании GroupStitch. Теперь сотрудники фирмы начали поиск партнерских компаний для съемки фильма.

Премьера оригинальной киноленты, рассказывающей историю двух братьев, подавшихся в бега после воровства золота, состоялась в конце этой зимы. Исполнителями главных ролей были выбраны Юра Борисов («Анора»,«Бык») и Макар Хлебников. Сборы фильма в отечественных кинотеатрах составили почти 55 млн. рублей. Выиграла лента и главный приз «Маяк», выдаваемый победителю фестиваля актуального кино РФ.

Напомним, что Юра Борисов прославился яркими ролями не только в фильмах, но и в сериалах, где актёр идеально воплотил персонажей, отличающихся харизмой и индивидуализмом. А совсем недавно он был удостоен номинации на престижнейшую премию «Оскар».