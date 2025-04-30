Кажется, теперь высшим европейским политикам предстоит сделать довольно непростой выбор: продолжать финансировать политику инклюзивности и терпимости всех ко всем или сосредоточиться на милитаризации ЕС.

Североамериканское государство не имеет возможности продолжать финансирование общеевропейской безопасности: во всем виноват гигантский госдолг США. Но в то же самое время восточная Европа удостоится от Вашингтона особого подхода. Такой комментарий в отношении текущих оборонных отношений между Соединенными Штатами и Европой дал чиновник президентской администрации Дональда Трампа Уолтц.

Высокопоставленный функционер заключил, что госдолг в 33 трлн. долларов делает практически невозможным поддерживание безопасности всего европейского континента. Поэтому США должны по-разному относиться к сегодняшней ситуации в Европе и различать между собой Литву, Латвию, Польшу и иных восточноевропейских партнеров Штатов.

Трамп и сам заявлял, что европейцам нужно больше делать совместный вклад НАТО, бремя содержания которого всё больше и больше несёт на себе американский государственный бюджет.

О том, что в Белом доме по отношению к Европе будет совершенно другая политика, в особенности если дело коснётся безопасности европейцев, высказалась ранее руководительница Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Бюрократ заявила, что Вашингтон бросит обеспечивать безопасность европейского континента.